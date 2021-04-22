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وطنية

العلمي يفضح تلاعبات في لوائح الدعم

صورة مريم مريم أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ثانية
استشاط حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، غضبا، من تشكي البرلمانيين من قرار الإغلاق الليلي في رمضان، واتهام الحكومة بالتماطل وتحميلها المسؤولية، والتهرب من قول الحقيقة. وانتفض الوزير في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، مؤكدا أنه يرفض رفضا باتا منح الأموال لأرباب عمل تلاعبوا في لوائح الدعم، لأنهمأكمل القراءة »


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صورة مريم مريم أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ثانية
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