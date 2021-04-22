وطنية
العلمي يفضح تلاعبات في لوائح الدعم
استشاط حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، غضبا، من تشكي البرلمانيين من قرار الإغلاق الليلي في رمضان، واتهام الحكومة بالتماطل وتحميلها المسؤولية، والتهرب من قول الحقيقة. وانتفض الوزير في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، مؤكدا أنه يرفض رفضا باتا منح الأموال لأرباب عمل تلاعبوا في لوائح الدعم، لأنهمأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.