بوريطة يتباحث مع نظيره الإيرلندي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات عبر تقنية المناظرة المرئية مع وزير الشؤون الخارجية والدفاع الإيرلندي، سيمون كوفيني.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا خلال هذه المباحثات بجودة العلاقات القائمة بين البلدين، وأبرزا أهمية الارتقاء بها أكثر عبر تكثيف المشاورات السياسية.

ونوه المسؤولان بانعقاد الأسبوع الاقتصادي للمغرب بإيرلندا، أخيرا، والذي يندرج في إطار تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية في أفق انفتاحها على القارة الإفريقية وعلى مناطق أخرى من العالم.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشاد بوريطة وكوفيني بافتتاح سفارة لإيرلندا بالمغرب قريبا، وتعيين سفير إيرلندي مقيم بالمغرب.

وتابع البلاغ أن كوفيني جدد دعم إيرلندا للشراكة الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كما أعرب عن دعم بلاده للجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة مباحثاتهما ومشاوراتهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من قبيل ليبيا ومنطقة الساحل، مؤكدين عزمهما أيضا على مواصلة المشاورات داخل الهيئات الدولية والمتعددة الأطراف، لا سيما داخل منظمة الأمم المتحدة.