استفادة أكثر من 12 ألف أسرة من عملية الدعم الغذائي بشيشاوة

استفادت أكثر من 12 ألف أسرة من الفئات المعوزة بإقليم شيشاوة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1442″، موزعة على 34 جماعة ترابية حضرية وقروية.

ووفقا للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بشيشاوة، فإن هذه العملية التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن طبقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهم 400 أسرة منحدرة من الوسط الحضري (جماعة شيشاوة)، و12 ألف و370 أسرة تنتمي إلى العالم القروي.

ويتوزع هؤلاء المستفيدون المنحدرون من العالم القروي على عدة قيادات بالإقليم، تهم فروكة مجاط (900 أسرة)، وأسيف المال (900 أسرة) ، وامزوضة الزاوية النحلية (700 أسرة)، وادويران (400 أسرة)، ولمزوضية (900 أسرة)، وسيدي المختار (800 أسرة)، والسعيدات (900 أسرة)، وسيدي بوزيد (900 أسرة)، وأهديل (400 أسرة)، وتاولوكلت (900 أسرة)، واشمرارن (900 أسرة) ومتوكة (900 أسرة)، وسكساوة (900 أسرة)، ونفيفة (870 أسرة)، ودمسيرة (600 أسرة)، وعين تزتونت (500 أسرة).

وتتكون القفة الرمضانية للدعم الغذائي من سبع مواد غذائية، تتمثل في 10 كلغ من الدقيق، 5 لترات من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي، مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.