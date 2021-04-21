الصباح الفني
لقطات
جائزة لصورة “جنين فأر” حصدت صورة مضيئة لجنين فأر بعيون قرمزيتين مشعتين، جائزة التصوير الدولية التي تنظمها شركة “أوليمبوس” اليابانية. والتقط الصورة فيرنر زوشراتر، الباحث في المختبر الخاص للفحص المجهري للإلكترون والليزر في معهد “ليبنيز لبيولوجيا الأعصاب” في ماجديبورج بألمانيا، وصوّر الجنين باستخدام الفحص المجهري متحد البؤر، وهي تقنية تصويرأكمل القراءة »
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