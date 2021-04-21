وطنية
ملف الممرضين ينتظر تأشير بنشعبون
وزارة الصحة أحالت الاتفاق على وزير المالية والنقابات تستعجل التنزيل ينتظر الممرضون المجازون ذوو تكوين سنتين، الضوء الأخضــــر من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، للتأشير على تسوية كاملة لملفهم بشكل استعجالي. وطالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية الوزير بوضع حل نهائي لملفهم، الذي أحيل على وزارة من قبل وزارةأكمل القراءة »
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