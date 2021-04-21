fbpx
حوادث

تزوير العملة يطيح بمهاجرة

منذ يوم واحد
يقظة مصالح أمن الداخلة مكنت من إيقافها في حالة تلبس وأبحاث لإيقاف شركائها وضعت المصالح الأمنية بالداخلة، السبت الماضي، حدا لأنشطة مهاجرة تتحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، متورطة في النصب والاحتيال وتزوير أوراق العملة الوطنية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن افتضاح أمر المشتبه فيها والتحقيق معها،أكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى