حوادث
تزوير العملة يطيح بمهاجرة
يقظة مصالح أمن الداخلة مكنت من إيقافها في حالة تلبس وأبحاث لإيقاف شركائها وضعت المصالح الأمنية بالداخلة، السبت الماضي، حدا لأنشطة مهاجرة تتحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، متورطة في النصب والاحتيال وتزوير أوراق العملة الوطنية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن افتضاح أمر المشتبه فيها والتحقيق معها،أكمل القراءة »
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