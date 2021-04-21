وطنية
العلمي: الحكومة أحسنت حين لم تساير أفكاري
رد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، على الانتقادات اللاذعة التي كالها له برلمانيو المعارضة، مؤكدا أنه، بغض النظر عن بعض التفسيرات المتعلقة بالضرر الذي تركته جائحة كورونا، فإنه يرفض أن يمارس البرلمانيون الشعبوية والمزايدة السياسية، على مقربة من الانتخابات، للضحك على ذقون المغاربة، لأنه، لحد الساعة، لا يوجد حلأكمل القراءة »
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