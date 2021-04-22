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بانوراما

إضراب 1990 واعتقال الأموي

صورة يوسف يوسف أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقة واحدة
من الذاكرة 6 يحكي مصطفى الشطاطبي، أحد مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقراء ” الصباح” أحداثا من تاريخ المغرب المعاصر، من زاوية العارف بخبايا الأمور، لأنه جايل قادة وزعماء كانت لديهم مواقف وصنعوا أحداثا، وخاضوا معارك ضد السلطة ومعها، بينهم من صدم المقربين منه بمواقف مبهمة غير مفهومةأكمل القراءة »


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صورة يوسف يوسف أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقة واحدة
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