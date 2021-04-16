انطلاق عملية تسجيل المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن وضع بوابة www.macnss.ma رهن إشارة كافة التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة الذين قاموا بتقديم إقرارهم الضريبي ابتداء من يوم 19 أبريل 2021، وذلك لتمكينهم من تسجيل أنفسهم والتصريح بأفراد أسرهم (الزوج(ة) والأطفال).

وأوضح الصندوق، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه على غرار أجراء القطاع الخاص، سيصبح بإمكان التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة بعد انصرام الأجل القانوني، أن يستفيدوا من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ولشرح كيفية استعمال هذه البوابة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتهم شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

(ومع)