ارتفاع الرواج المينائي بنسبة 4ر12 في المائة سنة 2020

قالت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء إن موانئ المملكة سجلت تطورا مهما في إجمالي الرواج المينائي، حيث انتقل من153,1 مليون طن سنة 2019 إلى 172،1 مليون طن سنة 2020 أي بارتفاع بلغ 12,4 في المائة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ حول “أنشطة الموانئ بالمغرب برسم سنة 2020” أن موانئ المغرب تمكنت من مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء “كوفيد 19” بمرونة جيدة وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف المجتمع المينائي والبحري لضمان استمرارية استغلال الموانئ من أجل الحفاظ على السلاسل اللوجستية الاستراتيجية.

وأضاف البلاغ أن هذا الأداء يعزى، من جهة، إلى ارتفاع مستوى عمليات الاستغلال بميناء طنجة المتوسط 2، وانطلاق الاستغلال بالميناء الجديد لآسفي، ومن جهة أخرى، إلى تطور الأنشطة المرتبطة بقطاع الفوسفاط، وكذلك إلى قطاع الحبوب الذي بلغ حجم وارداته رقما قياسيا لم يسجل قط في المغرب.

وحسب البلاغ، فقد شكلت الواردات نسبة هامة تقدر ب 38,5 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، متبوعة بالمسافنة بنسبة 34,7 في المائة، والصادرات بنسبة 23,8 في المائة، في حين لم يساهم نشاط المساحلة إلا بنسبة 3 في المائة من الرواج الإجمالي.