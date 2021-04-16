بني ملال…أزيد من 10 آلاف أسرة مستفيدة من عملية الدعم الغذائي

بلغ عدد المستفيدين من النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1422” على مستوى بني ملال 10 آلاف و268 أسرة، موزعة على مختلف جماعات الإقليم.

ويتوزع العدد الإجمالي لهذه الأسر بالوسط الحضري على أربع باشويات بالإقليم، ويتعلق الأمر بباشويات كل من بني ملال وقصبة تادلة والقصيبة وزاوية الشيخ ، وعلى باقي قيادات ودوائر الإقليم بالوسط القروي بنسبة 78 في المائة.

وتتم عمليات توزيع قفة المواد الغذائية على المستفيدين على مستوى هذه المراكز في احترام للتدابير والإجراءات الصحية الهادفة إلى وقف انتشار وباء كوفيد -19 ، خصوصا ما يتعلق بتعقيم القفف الغذائية ، وتوزيع هذه المساعدات على منازل المستفيدين بهدف تجنب مخاطر الاختلاط.

وتضم اللجنة الإقليمية المكلفة بالإشراف على توزيع وإيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين، بالإضافة إلى السلطات المحلية ببني ملال، مندوبية مؤسسة التعاون الوطني ، ومصلحة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمندوبية الإقليمية للصحة .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي).