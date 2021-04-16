بورصة البيضاء…ارتفاع وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الجمعة)، ارتفاعا في وتيرة التداولات، بفضل الأداء الإيجابي لمؤشرها الرئيسي مازي، بعد تقدمه بـ 0,09 % إلى 11.644,65 نقطة.

وفي الاتجاه ذاته، ارتفع مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,12% إلى 949,90 نقطة، فيما صعد ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,09% إلى 9.465,34 نقطة.

أما المؤشرين الدوليين “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” فقد استقرا على التوالي عند 10.669,78 و 9.950,56 نقطة (+0%).

وبارتفاع طفيف، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 891,44 نقطة، بزائد 0,15%.