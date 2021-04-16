18 سنة لمتهمين بالسرقة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على كل واحد منهم ب6 سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهم، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك والتخدير.

ولجأ رئيس الغرفة الجنائية إلى محاكمة المتهمين عن بعد، بربط الاتصال ثنائيا عبر تقنية الفيديو، بين السجن المحلي بسيدي موسى بالجديدة، حيث يوجد المتهم الأول والثاني والسجن المحلي بواد زم حيث يوجد المتهم الثالث. وشرع في مناقشة الملف بعد التأكد من هويتهم وتذكيرهم بالتهم الموجهة لهم.

وفي تفاصيل هذه النازلة، ورد في محضر الدائرة الخامسة، أنها توصلت بشكاية من امرأة، أفادت فيها أنها كانت بشارع العلويين، وهي تتكلم مع شقيقها عبر هاتفها المحمول، ففوجئت بأحد المتهمين يسرقه ويغادر رفقة زميله المكان بسرعة، إذ أمام هول المفاجأة لم تتمكن من التعرف عليهما ولا على نوعية الدراجة، التي كانا يمتطيانها.

والتحق بها شقيقها واستعان ببعض أبناء الحي الذين أمدوه بمواصفات الدراجة النارية والمتهمين، ودلوه على مكان وجود أحدهما. وانتقل إلى حي للا زهرة وبحث عنه فوجده وتمكن من استرجاع الهاتف المحمول، وتم إيقافه من قبل الضابطة القضائية وإيقاف مساعده، وحجزت الضابطة نفسها الدراجة المستعملة في السرقة.

واعترف المتهمان بقيامهما بعدة سرقات بواسطة الخطف، واعترفا بهوية المتهم الثالث، الذي شاركهما في سرقات أخرى، استهدفت نساء بعدة شوارع من المدينة، وتم إيقافه هو الآخر.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)