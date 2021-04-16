جدران… قصة نجاح مغربي بقطر

نجح المدرب المغربي هشام جدران، مدرب نادي ‎الشمال القطري، في قيادة فريقه للصعود لدوري نجوم قطر، بعد غياب استمر عشرة مواسم.

وانتصر الشمال القطري في مباراة مصيرية، وخارج قواعده، على متزعم الدوري الشحانية، لحساب الدورة الأخيرة، بثلاثة أهداف لصفر، رافعا رصيده إلى 45 نقطة، متساويا مع منافسه المتصدر، فيما حسمت النسبة العامة صعود فريق الشمال مباشرة على حساب الشحانية، إذ تقدم عليه بفارق هدفين.

وسيجري الشحانية صاحب الرتبة الثانية، مباراة سد أمام الخور القطري، صاحب الرتبة ما قبل الأخيرة من دوري نجوم قطر من أجل الصعود.

وترعرع جدران لاعبا بمدرسة الفتح، حيث كان يشغل مركز حارس مرمى، لينتقل بعدها إلى إسبانيا، للإشراف على صغار مدرسة “لاموخيرينا”، ثم بعدها مدربا رسميا للفريق الأول، الذي حقق معه الصعود، ليتوج بجائزة أحسن مدرب أجنبي بالمدينة.

وسبق لجدران العمل بالرجاء الرياضي إلى جانب المدرب باكو فورتيس في 2006، معوضا رحيل المدرب أوسكار فيلوني، فيما عمل مديرا تقنيا بالفتح الرياضي، ومدربا للنهضة العمانية، إذ تأهل رفقته لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

ودرب جدران أيضا الرفاع البحريني وبيلدكون الزامبي.

خالد المعمري (خنيفرة)