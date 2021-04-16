تصعيد بين السكتيوي وآسفي

المدرب طلب الفحص الطبي بمنزله وقال إن حالته لا تسمح له بالتنقل

شهدت علاقة المكتب المسير لأولمبيك آسفي والمدرب عبد الهادي السكتيوي تطورا جديدا، بعدما رفض التنقل إلى آسفي، من أجل الخضوع إلى الفحص الطبي المضاد.

وقال المدرب في رسالة جوابية بعثها إلى إدارة الفريق، أول أمس (الاثنين)، إن حالته الصحية لا تسمح له بالتنقل خارج أكادير، ويضع نفسه رهن تصرف الفريق، لإجراء الفحص في مقر إقامته بها.

وبعث المدرب الرسالة عن طريق محاميه، وأرفقها بشهادة طبية جديدة تحدد مدة العجز الطبي في 40 يوما إضافية.

وأفاد محامي السكتيوي أن موكله خضع لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، ويتعذر عليه قطع مسافة تفوق 300 كيلومتر، مشيرا إلى أن ذلك سيعرضه إلى الخطر.

وتابع المحامي أن السكتيوي جاهز للخضوع إلى الفحص الطبي المضاد في منزله، أو في عيادة أخرى بأكادير، وقدم مقترحا لإدارة الفريق، ببعث أي طبيب تختاره إلى منزل موكله لإجراء الفحص.

وأفاد مصدر مسؤول أن الفريق لم يحسم بعد في قراره، بعد توصله بمراسلة السكتيوي، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الموضوع.

ويغيب السكتيوي عن فريقه أولمبيك آسفي منذ يناير الماضي، بسبب تعرضه إلى انزلاق في الغضروف، اضطر معه إلى إجراء عملية جراحية.

وأدلى المدرب بشهادة طبية تحدد مدة العجز في تسعين يوما، انتهت السبت الماضي، قبل أن يمددها طاقمه الطبي أربعين يوما إضافية.

حسن الرفيق (آسفي)