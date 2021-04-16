ملك الريال مستمر على عرشه

انتخب لولاية سادسة وأبرز مهامه إتمام أشغال «بيرنابيو»

أعلن ريال مدريد استمرار رئيسه التاريخي، فلورنتينو بيريس، إلى غاية 2025، بعدما انتخب بالإجماع لولاية سادسة.

وأقرت اللجنة التنفيذية ترشحا وحيدا للرئاسة، قبل 24 ساعة على انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، إذ أقنع مسؤولو الفريق بيريز بالاستمرار لولاية أخيرة، بعدما أبلغهم في وقت سابق نيته الرحيل، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. واعتبرت هذه الانتخابات الأقصر في تاريخ الريال، إذ حسب وسائل الإعلام لم تدم إلا 15 دقيقة، تمت خلالها تزكية بيريز البالغ من العمر 74 سنة، رئيسا إلى 2025، لولاية سادسة، ليصبح أكبر رئيس في تاريخ النادي. ووضع بيريز أهدافا لولايته الأخيرة، أهمها إنهاء أشغال تطوير ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تضرب النادي، على غرار باقي أندية العالم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتقوية الفريق من ناحية التركيبة البشرية.

ويعتبر بيريز من الرؤساء الأكثر نجاحا في تاريخ الريال، إذ فاز بخمسة ألقاب للدوري الإسباني “الليغا”، ولقبين لكأس ملك إسبانيا، وخمسة ألقاب لعصبة أبطال أوربا، ومثلها لكأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الأوربي، وخمسة ألقاب للسوبر الإسباني. ويسعى بيريز إلى إنهاء مسيرته رئيسا للريال بانتداب نجوم آخرين للنادي، من بينهم النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، بعدما كان وراء التوقيع لنجوم آخرين، مثل كريستيانو رونالدو.

ع. د