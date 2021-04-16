منحة خاصة للاعبي بني ملال

نال لاعبو رجاء بني ملال منحة 6000 درهم، من المكتب المسير للفريق، بعد فوزه بملعب الراسينغ البيضاوي، بهدفين لواحد، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 17 من البطولة.

وأهدى مصطفى العسري مدرب الفريق، الفوز إلى المكتب المسير، وإلى الجمهور، الذي يواصل دعمه للاعبين.

وتحدث العسري في تصريح ل»الصباح»، عن تغيير نهجه التكتيكي خلال المباراة، منوها بلاعبيه، وبتدخلات حارس المرمى المهدي جرباوي، التي كانت حاسمة في حفاظ رجاء بني ملال على نتيجة الفوز.

وعمت فرحة كبيرة بني ملال، بعد الفوز على الراسينغ، إذ يسعى الفريق إلى استثماره في المباريات المقبلة.

سعيد فالق (بني ملال)