رسالة رياضية: هواة

تطورت الممارسة الكروية بأقسام الهواة بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، سواء من الناحية التقنية، أو من الناحية التنظيمية.

تقنيا، تطور المستوى العام للتباري، وصارت أندية الهواة تساهم في تصحيح مسار اللاعبين، وتيسير انتقال آخرين من مرحلة التكوين إلى مرحلة المنافسة، وصار لاعبون ينتقلون من هذه الفرق إلى البطولة الاحترافية، بل أصبحوا نجوما فيها.

واستفادت الأندية من وفرة المدربين، الذين تكونوا تحت إشراف الجامعة والإدارة التقنية.

وعلى المستوى التنظيمي، جنت الأندية ثمار الدعم المالي القار الذي توفره الجامعة، وثورة الملاعب، التي تمت تهيئتها وتزويدها بالعشب الاصطناعي، ما انعكس إيجابا على ظروف الممارسة، وأصبحت تحترم كرامة اللاعب، عكس ما كان عليه الوضع في السابق.

وتحسن مستوى تسيير المنافسات من قبل الأجهزة المركزية، بعد تأسيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، وتعزيزها بكفاءات إدارية شابة، خصوصا من حيث التواصل مع الأندية، ومواكبة ملفاتها ومراقبتها، والبرمجة، وإطلاق بعض الأوراش، مثل عقد اللاعب الهاوي.

لكن النقطة السوداء التي مازالت تعيق تطور منافسات الهواة، هي أن الأندية لا تسير بالسرعة نفسها التي تسير بها الجامعة والعصبة الوطنية، خصوصا من حيث الهيكلة واحترام عدد كبير من شروط الممارسة السليمة.

فأغلب الأندية تنفق موارد كبيرة في منح التوقيع وحوافز المباريات والأجور، لكن هل تخصص نسبة من تلك الموارد لإنجاز ملفات طبية كاملة للاعبين، تتضمن تخطيط القلب والفحص السريري، ونسبة للتكوين، وهيكلة الإدارة، وتطبيق النظام المحاسباتي، وتحقيق التوازن المالي؟، وهل هناك دفتر تحملات يفرض توفير هذه الشروط؟، هذا هو السؤال.

عبد الإله المتقي