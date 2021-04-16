ثالث أكبر تمثال للمسيح بالبرازيل

تستعد بلدة برازيلية صغيرة لمنافسة مدينة ريو دي جانيرو ببناء تمثال عملاق للمسيح، يتجاوز طوله ارتفاع تمثال تل كوركوفادو، ليكون بذلك ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم. وبدأ بناء التمثال في قرية إنكانتادو بولاية ريو غراندي ديل سـور جنوبي البرازيــل منذ 2019 وهذا الأسبوع تم تركيب ذراعيه وساقيه.

ويتوقع أن ينجز تشييــده نهايــة العــام، وفقا لجمعية “أصدقاء المسيح” التي تنسق عملية بنائه.ويبلغ ارتفاع التمثال 43 مترا بما في ذلك قاعدته، ما يجعله ثالث أطول تمثال من نوعه في العالم. وتفصل 36 مترا إحدى يديه عن الأخرى. وسيجهز النصب بمصعد داخلي.