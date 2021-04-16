“الشناقة” يلهبون الأسعار

زيادات في أثمان الخضر والفواكه تصل إلى 3 دراهم وتجار الجملة يؤكدون وفرة العرض ويتهمون الوسطاء

سجلت أسعار المواد التي يكثر عليها الطلب، خلال رمضان، زيادات ملحوظة اختلفت قيمتها حسب مختلف المناطق. ويصل الفارق بين أسعار الجملة والتقسيط إلى 3 دراهم في الكيلوغرام، بالنسبة إلى بعض أصناف الخضر والفواكه، مثل البصل والبطاطس والكوسة، والموز والبرتقال.

وأفاد حسن فريد الإدريسي، تاجر في سوق الجملة بالبيضاء، أن العرض متوفر، لكن كثرة الوسطاء و»الشناقة» ترفع الطلب، ما يؤثر سلبا على الأسعار التي تعرف بعض الزيادة مع اقتراب شهر الصيام.

وأشار، بهذا الصدد، إلى أن سعر صندوق الطماطم، خلال تداولات أمس (الثلاثاء) بسوق الجملة بالبيضاء، وصل إلى 150 درهما، أي في حدود 5 دراهم للكيلوغرام، بالنظر إلى أن الصندوق يضم ما لا يقل عن 28 كيلوغراما، في حين يتراوح سعر البطاطس بين 1.50 درهم و درهمين و 30 سنتيما للكيلوغرام.

من جهتها عرفت بعض الفواكه، التي يكثر عليها الطلب، مثل البرتقال ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل ثمن السعر المخصص للأكل إلى 6 دراهم للكيلوغرام، في حين أن سعر «فالينسا»،المخصص للعصير في حدود 3.50 دراهم للكيلوغرام، ويتراوح سعر الموز بين 7 دراهم و 7.50 للكيلوغرام.

ويوجد فرق كبير بين أسعار الجملة والتقسيط، إذ يتجاوز سعر الطماطم 7 دراهم للكيلوغرام في بعض المناطق، مثل الألفة، ما يمثل زيادة بدرهمين، مقارنة بسعر الجملة، كما أن أن البصل يباع بالتقسيط بـ 3 دراهم، علما أن سعره بالجملة يتراوح بين 80 سنتيما ودرهمين و 50 سنتيما.

ويباع البرتقال الموجه للأكل بسعر في حدود 9 دراهم، ما يمثل زيادة 3 دراهم، مقارنة بسعر الجملة، كما وصل سعر الموز إلى 10 دراهم، بفارق 3 دراهم عن سعر الجملة.

وأوضح الإدريسي أن كثرة المتدخلين ما بين البيع الأول والتقسيط، تجعل الأسعار ترتفع ما بين درهم و 3 دراهم، ويكون المستهلك الضحية الأولى، وأرجع ذلك إلى التساهل مع هؤلاء الوسطاء، الذين يلهبون الأسعار، مضيفا أن هذه الممارسات تتكرر على مرأى ومسمع من الجميع، دون أن يتمكن القائمون على أسواق الجملة من التصدي للوسطاء لتقليص الفارق الكبير بين أسعار سوق الجملة والتقسيط.

وعرفت أسعار بعض المنتوجات الأخرى ارتفاعا، مع اقتراب شهر الصيام، مثل الدجاج، الذي ارتفع سعره إلى 16 درهما، في حين لم يكن يتجاوز قبل أسبوعين، 13 درهما، أي بزيادة 3 دراهم في الكيلوغرام، كما سجلت أسعار اللحوم زيادة تتراوح بين درهمين و5 دراهم في الكيلوغرام. وعرفت أسعار الأسماك بدورها زيادات، بسبب الإقبال عليها.

ويرجع باعة التقسيط، بدورهم، الفرق في أسعار الجملة والتقسيط إلى كثرة الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى ارتفاع السعر النهائي، بسبب تراكم هوامش الربح خلال مرور المنتوج من مختلف الحلقات، قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.

عبد الواحد كنفاوي