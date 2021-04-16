ميلاد مدرسة للاعبين بالحسيمة

افتتحت، نهاية الأسبوع الماضي، بملعب ميمون العرصي بالحسيمة، مدرسة كروية خاصة بكرة القدم، تابعة لجمعية قدماء لاعبي شباب الحسيمة لكرة القدم، التي يرأسها اللاعب السابق للفريق حسن البشريوي.

وحضر حفل الافتتاح، محمد بودرة رئيس المجلس البلدي للحسيمة، والعديد من الفعاليات الرياضية، وأعضاء الجمعية وبعض أعضاء المكتب المسير لشباب الحسيمة.

وتضم المدرسة التي يشرف عليها ثلاثة عناصر من قدماء شباب الحسيمة، وهم حسن البشريوي وإدريس بولحجل وحميد بزنانود المعروف ب» حروش «، أزيد من 100 لاعب، ينتمون للفئات العمرية من 8 سنوات إلى 14 سنة، إذ يسعى المكتب المسير للجمعية إلى تكوين عناصر متمرسة، وإحداث قاعدة مهمة من الممارسين.

واعتبر حسن البشريوي، رئيس جمعية قدماء لاعبي الفريق، في تصريح ل»الصباح»، أن «تكوين قاعدة كروية بالحسيمة، كفيلة بسد الخصاص الذي يعانيه شباب الحسيمة، الذي يضطر كل موسم كروي للاستعانة بخدمات لاعبين من خارج المنطقة».

وأكد البشريوي «أن المركب السوسيو رياضي الكائن بمنطقة ميراضور، كان من بين الحوافز الأساسية لتدشين المدرسة، التي تضع رهن إشارة الممارسين إمكانيات لوجيستيكية، وتكوين عالي المستوى تشرف عليه مجموعة من الأطر التقنية المتمرسة».

جمال الفكيكي (الحسيمة)