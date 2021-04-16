حجز مخدرات داخل “الكركاع” بطنجة

حجزت فرقة مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن الوطني المكلفة بفحص وسائل النقل العابرة لميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، كمية من مخدر “الشيرا” محشوة بعناية فائقة داخل حبات الجوز (الكركاع)، وضبطتها على متن سيارة نفعية مخصصة لنقل السلع والبضائع حين كانت تتأهب للمغادرة على متن رحلة بحرية، متوجهة نحو ميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن المخدرات المحجوزة، جرى ضبطها بعد أن حامت الشكوك حول حمولة سيارة نفعية مرقمة بالمغرب، ليتم إخضاعها لتفتيش روتيني بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، التي أومأت إلى إمكانية وجود مخدرات وسط حمولة السيارة المعنية، فبادرت العناصر الجمركية إلى إخضاعها لفحص بواسطة جهاز “السكانير”، الذي أبانت صوره عن وجود أجسام غريبة مدسوسة بداخل كمية من الجوز، ليتم حجزها لفائدة إجراءات التفتيش اليدوي المعتاد.

وبعد فتح حبات من الجوز المشكوك فيه، عثرت عناصر المراقبة على رزم صغيرة من مسحوق مادة القنب الهندي (الشيرا)، وصل وزنها الإجمالي حوالي 3 كيلوغرامات، التي عمل صاحبها على توزيعها ودسها تحت القشرة السميكة للفاكهة الجافة (الكركاع)، بعد أن لفها بواسطة ورق بلاستيكي في محاولة للتمويه على عناصر المراقبة وتهريبها إلى إحدى الدول الأوربية.

وقامت العناصر الأمنية باعتقال سائق السيارة، وهو مغربي يبلغ من العمر 38 سنة، وأحالته على مصالح الشرطة القضائية بالميناء، التي أجرت معه بحثا أوليا أنكر خلاله علمه بوجود المخدرات المحجوزة، إذ سيحال على فرقة مكافحة المخدرات (ستيب) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من أجل استكمال البحث معه لمعرفة علاقته بالمخدرات المحجوزة والكشف عن مصدرها والجهات المتورطة في هذه العملية الفاشلة.

المختار الرمشي (طنجة)