تعلمت الكرة مع إخوتي

مسار “تيغانا” 1

ارتبطت كرة القدم النسوية بالمغرب، بمسار نادية مقضي، لاعبة المنتخب الوطني سابقا، إذ كانت شاهدة على انتشار هذه اللعبة بالمملكة، وساهمت بتألقها في إحداث أول منتخب وطني، وأول بطولة وطنية، واتسعت بفضلها رقعة الممارسة النسوية في العديد من المدن. وتحكي لنا مقضي الملقبة بـ “تيغانا”، أحداثا مهمة من مسارها الرياضي، إذ لعبت دورا في ما بلغته كرة القدم النسوية، التي انتقلت من الهواية إلى الاحتراف.

صلاح الدين محسن

كنت أعتقد أني الوحيدة في العالم التي تلعب الكرة

> هل يمكن أن تتحدثي لنا عن طفولتك؟

> أنا نادية مقضي، ولدت في منطقة الحي الحسني بالبيضاء، في 17 نونبر 1969، نشأتي كانت عادية وسط عائلة رياضية، بحكم أن والدي مارس كرة القدم، وإخواني الأصغر مني كذلك مارسوا كرة القدم، وأختي الكبرى لعبت كرة اليد، بفريق الحي المحمدي، الذي كان يشرف عليه آنذاك الإطار الوطني عبد الإله الركشي.

وبدايتي لعب كرة القدم كانت في البيت مع الأسرة، التي ضمت ثلاثة ذكور وثلاث إناث، علما أن أختي الكبرى توفيت منذ أربع سنوات، وساعدني في ذلك أن كنت البنت الوسطى في العائلة، ولم يكن فارق السن بيننا كبيرا، لذلك كنت أمارس الكرة مع أخي الأكبر مني، وشقيقي الأصغر مني سنا.

> متى بدأت علاقتك بالكرة بشكل رسمي؟

> لعبت الكرة منذ كان عمري ثلاث سنوات، وبعد بلوغي ست سنوات، أصبحت أرافق أختي، التي كانت تنشط في إطار الألعاب المدرسية، وأثناء ممارستها لكرة اليد، كنت أستغل وجودي بالملعب، وألعب الكرة برجلي، الشيء الذي كان يثير غضب أختي، وتطالبني في كل مرة، بعدم اللعب بالرجل واللعب باليد، ومنذ تلك الفترة أصبحت ألعب الكرة في الحي إلى حين بلوغي 10 سنوات، وأصبحت ألعب في فريق أبناء الحي، إذ كانوا في كل مرة ينادون علي، كلما كانت هناك مباراة مع فريق آخر، علما أني بدأت ألعب الكرة مع الذكور فقط.

> ألم تواجهي مشاكل مع والديك بسبب لعبك الكرة مع الذكور؟

> كان لدي مشكل، إذ كنت أتسلل إلى خارج المنزل، للعب كرة القدم، وأخرج متخفية دون إحداث ضجيج، كي لا أثير انتباه والدي، علما أنني لم أعد أكتفي باللعب في الحي، وأصبحت أتنقل مع الفريق إلى أحياء مجاورة للعب المباريات رفقة أبناء الحي، وكذلك الشأن عندما كانت والدتي ترسلني لشراء بعض الأغراض من الدكان أو السوق، أستغل تلك المهمة في لعب مباراة، والغرض الذي كان بإمكاني أن أنهيه في خمس دقائق، كنت أتأخر في إنجازه حوالي ساعتين على الأقل، كل هذا من أجل كرة القدم، التي عشقتها منذ الصغر.

> ما هو موقف والدتك من ممارستك الكرة رفقة الذكور؟

> ما سهل لي مأموريتي في البداية أن والدي كان يقضي اليوم بأكمله في العمل، إذ كان يشتغل في المرسى، ويغادر البيت من السادسة صباحا، ويعود في وقت متأخر مساء، أما بالنسبة إلى والدتي التي تتحدر من البادية، كانت مسالمة معنا، وتمنحنا الحرية، بالنظر إلى الثقة التي كانت تربطنا بها، علما أن الحرية التي أتحدث عنها، ليست تلك الحرية المطلقة، ذلك أنها كانت تطالبنا بالدارسة، وأنا كنت أساعدها في الأشغال المنزلية بين الفينة والأخرى، وبقيت على هذا المنوال باللعب في الحي مع إخوتي والجيران إلى 1981، والتقيت بالأخت عائشة بوبكدي، الفنانة المعروفة رفقة أشقائها في مجال التمثيل، والتي لها الكثير من الأعمال الفنية رفقة شقيقتها فاطمة.

> ما علاقتها بك؟

> كانت جارتنا في الحي، وطلبت مني أن ألعب مع فريق نسوي تابع لدار الشباب، الشيء الذي أثار استغرابي، بحكم أني كنت أعتقد أنني الفتاة الوحيدة في العالم التي تمارس كرة القدم، وأن كرة القدم لعبة خاصة بالذكور فقط.