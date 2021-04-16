حبل سحب الثقة يلف عنق العثماني

يلف حبل سحب الثقة عنق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعدما نادت فرق المعارضة بإسقاط الحكومة، التي فقدت أغلبيتها أثناء التصويت على القوانين الانتخابية، من خلال تمرير القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين، بتنسيق بين المعارضة والأغلبية، التي عزلت «بيجيدي»، قائد الائتلاف الحكومي.

وانتفض رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في جلسة مساءلة العثماني، ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، مساء أول أمس (الاثنين)، مؤكدا أن العثماني كان عليه المثول أمام أعضاء البرلمان في إطار الفصل 103 من الدستور، من أجل طلب تجديد الثقة، لأنه لم تعد هناك أغلبية منسجمة بين مكوناتها، بعدما صوتت أحزابها ضد الحكومة، ونسقت فرقها البرلمانية مع المعارضة، لأجل تمرير التعديلات التي تم اعتمادها في القوانين الانتخابية، ورهن العدالة والتنمية مستقبل أقاليم برمتها لحسابات سياسية ضيقة لما عارض مشروع قانون تقنين «الكيف»، الذي صادقت عليه الحكومة.

واقترح القيادي في «البام»، على غرار قادة الاستقلال، على العثماني، الاستعانة بالفصل 103 من الدستور، الذي ينص على أنه «يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة حكومته تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويتم سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة للنواب»، عوض اللجوء إلى الفصل 38 من الدستور لتقديم بيانات ومعطيات أمام البرلمان.

وهاجمت عائشة لبلق، منسقة التقدم والاشتراكية، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، ورشيد العبدي، رئيس فريق «البام»، سعد الدين العثماني، متهمين إياه بأنه رهينة عمل اللجنة العلمية التي تقترح عليه القرارات المتخذة في مواجهة كورونا، عبر الإغلاق الليلي، والإضرار بمليوني مستخدم في المقاهي والمطاعم.

واستشاط العثماني غضبا، وضرب على طاولة المنصة، قائلا «والمعارضة هذا ما شي شغلكم، وأتحداكم أن تتقدموا بطلب ملتمس الرقابة وفق الفصل 105 من الدستور، لإسقاط الحكومة، وليس الفصل 103، إذ ستفقدون أعصابكم لأن الأغلبية ستصوت ضدكم، ولدي ثقة الملك والشعب والبرلمان».

أ. أ