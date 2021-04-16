تتويج “الطائر الأزرق” بوجدة

توج فيلم “الطائر الأزرق” للمخرج موحى أوحديدو بالجائزة الكبرى للنسخة الثانية من المهرجان الوطني للفيلم القصير بوجدة، التي نظمتها مؤخرا جمعية “حنا هوما حنا للسينما والمسرح”.

وعادت جائزة أحسن دور رجالي لمحسن شباني عن دوره في فيلم “أوراق الحرية”، فيما أحرزت الممثلة فاطمة الزهراء أحرار جائزة أحسن دور نسائي على دورها في فيلم “الموجة الأخيرة”.

من جهة أخرى، نوهت لجنة تحكيم المهرجان المنظم بصيغة افتراضية، تحت شعار “السينما في خدمة الشباب” بكل من فيلم “سارق الذاكرة”، و فيلم “الموت”.

وعرفت نسخة هذه السنة من المهرجان، التي حملت اسم الفنان الراحل عبد الجبار الوزير الذي وافته المنية في شتنبر الماضي، مشاركة تسعة أفلام تمثل مختلف جهات المملكة.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، على الخصوص، الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، والمخرج محمد طه بنسليمان، والممثلة خلود بطيوي. كما اشتمل برنامج التظاهرة على مائدة مستديرة حول “دور السينما في تطوير كفاءات الشباب”، وحصتين من ماستر كلاس أطرهما، على التوالي، كل من مصطفى الرمضاني، والناقد السينمائي عبد الكريم واكريم.

ع . م