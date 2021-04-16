صراع حول رئاسة النقابة

من الذاكرة 2

يحكي مصطفى الشطاطبي، أحد مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقراء ” الصباح” أحداثا من تاريخ المغرب المعاصر، من زاوية العارف بخبايا الأمور، لأنه جايل قادة وزعماء كانت لديهم مواقف وصنعوا أحداثا، وخاضوا معارك ضد السلطة ومعها، بينهم من صدم المقربين منه بمواقف مبهمة غير مفهومة ظلت لغزا محيرا. وتدرج الشطاطبي بمختلف الأجهزة المسيرة للحزب والنقابة، بعدما انتمى إلى الاتحاد الاشتراكي، منذ ريعان شبابه في الثانوية التي كانت تنشط فيها الأحزاب في سبعينات القرن الماضي، مرورا بالجامعات ودور الشباب والأندية الفكرية، وفي كل الفضاءات العمومية.

إعداد: أحمد الأرقام

إبعاد البوزيدي وفسح المجال لفائدة الأموي

تميز عمر بن جلون بديناميكية حررت طاقات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأجل توسيع المجال النقابي الذي خبره في قطاع البريد، وصال فيه وجال، ووضع تصورا متكاملا لتحرير الطبقة العاملة من براثن البيروقراطية عبر تأسيس قطاعات نقابية بديلة في أفق تأسيس مركزية كبيرة تكون الذراع الاجتماعي للاتحاد الاشتراكي وتصرف مواقفه السياسية. لكن الرجل لم يكتب له أن يعيش هذه الفترة التي شهدت تمدد الاتحاد الاشتراكي وسط المجتمع، واحتضان الجماهير لرسائله السياسية لأجل إحداث التغيير ودمقرطة المجتمع من داخل المؤسسات عبر رزنامة إصلاحات وضعت بشكل دقيق.

وأسس الاتحاد الاشتراكي، العديد من الواجهات النضالية لخوض الصراع الاجتماعي والطبقي بعد المؤتمر الاستثنائي الذي قرر تبني إستراتيجية النضال الديمقراطي عبر المشاركة في الانتخابات، إذ حصد الحزب في الانتخابات المحلية ل1976، تعاطف الجماهير الشعبية التي احتضنته رغم محاولات السلطة لإفشال ذلك، بل توسع نشاط الحزب و تشكلت لديه أذرع ثقافية ومجتمعية، فأسس الشبيبة الاتحادية في 1976 التي لعبت دورا كبيرا لرفع الحظر عن منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب التي ستعقد مؤتمرها 16 في 1979 بالرباط، وسيصبح محمد بوبكري الاتحادي، رئيسا لها، ليلتمس بعدها محمد اليازغي، من الطلبة الاتحاديين الانسحاب من المؤتمر17، فكان ذلك خطأ سياسيا كبيرا.

وفي خضم الاهتمام بالتوسيع التنظيمي عمل الاتحاد الاشتراكي، على تشكيل لجنة عمالية ضمت خيرة الأطر لتأسيس مركزية نقابية، كان ضمنها عبد اللطيف المنوني، وعبد الجليل باحدو، والطيب منشد ، وأحمد بن جلون، ومحمد اليازغي، وأحمد إيزي، ومحمد ملوك وآخرون.

ورافقت المسيرة النضالية للاتحاد الاشتراكي، وأنا أدرس في الثانوية والتقيت بمناضلين وأطر لعبوا أدورا طلائعية في المشهد الحزبي و السياسي المغربي ككل، إذ أصبح الاتحاد متجذرا في المجتمع.

و في خضم التفكير في عقد مؤتمر تأسيسي للمركزية النقابية، برزت خلافات حول من سيتولى منصب أمانة نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي رأت النور في 1978، هل هو إطار بارز من قطاع البريد الذي برز فيه بن جلون بشكل لافت، أم إطار آخر، وأشير لحظتها إلى المناضل أحمد البوزيدي الذي كان يتميز بصلابة الموقف النضالي، فوقعت أمور كثيرة لابعاده، لفسح المجال لمحمد نوبير الأموي.

وفي 25 و26 نونمبر 1978 أسهمت 8 قطاعات في تشكيل اللبنة الأولى للمركزية النقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بينها قطاعات التعليم، والبريد، والصحة، والفوسفاط، وانعقد المؤتمر في البيضاء تحت شعار التعبئة من أجل بناء ديمقراطي.

