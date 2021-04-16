الزاهد تحتفل بـ”حلوة الدنيا سكر”

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعرض آخر حلقات مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، وهو أول عمل من بطولتها المطلقة. وأكدت الزاهد أنها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها على تجربتها الأولى ما يؤكد نجاحها، مشيرة إلى أن تقديم المسلسل بهذه الطريقة المليئة بالمشاعر والشخصيات المتناقضة كان بمثابة حلم لها.

وكتبت الزاهد عبر حسابها بموقع “فيسيوك” تدوينة جاء فيها ” ده كان حلم بالنسبة إلي إني أعمل مسلسل فيه كم الإحساس والشخصيات والحوادث، تجربة كانت صعبة أوي وفي الوقت نفسه ممتعة”.

سيف نبيل في نهائي “عراق أيدول”

خطف الفنان سيف نبيل، أنظار الجمهور ومشاهدي البرايم النهائي لـ”عراق أيدول”، بلوحة فنية عالمية قدمها على المسرح، بثلاث أغان ميكس.

وأظهر نبيل طاقات ايجابية على المسرح، وموهبة فريدة، إذ نقل الجمهور الى أجواء استثنائية بأداء مميز، وذلك من خلال عرض اعتمد فيه على رقصات، والغرافيكس وتأثيرات بصرية حضرت خصيصا لهذا العرض. وعرف البرايم النهائي من البرنامج تتويج المشترك علي ليو بلقب “عراق آيدول” بموسمه الأول، إذ أثنت اللجنة على أدائه وتطوره خلال البرنامج، وذلك بعد منافسات استمرت على مدى 12 أسبوعا. نبيل توجه خلال الحلقة بالشكر إلى قناة MBC، وطاقم العمل، والمشتركين الذين كانوا السبب الرئيسي في نجاح البرنامج، كما توجه بالشكر للصحافة العربية التي كانت الداعمة لنجاح هذا الموسم.