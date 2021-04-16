مراجعة عقوبة متهم بتهجير شباب لفرنسا

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، حكما بمؤاخذة “س. ط” متهم بتهجير شباب عاطل إلى فرنسا، لأجل جريمة “تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية دون ظرف الاعتياد وبمقابل وفي إطار عصابة واتفاق”، وحكمت تصديا ببراءته من ذلك وتأييد الحكم في الباقي.

وقررت هيأة الحكم إرجاع كفالة المتهم وإبقاء الصائر على الخزينة العامة، بعدما آخذته ابتدائيا بتلك الجريمة وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بعدما توبع وزميله المفصول ملفه والمدان بدوره ب3 سنوات حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة للتهمة ذاتها والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية.

وناقشت الغرفة الاستئنافية ملف “س. ط” في رابع جلسة منذ إدراجه استئنافيا قبل 4 أشهر بعد استئناف دفاعه والنيابة العامة الحكم الابتدائي، وقبول استئنافهما، فيما لم تنتصب القنصلية الفرنسية بفاس، طرفا مدنيا في مواجهته بعدما كانت وراء تفجير فضيحة تزوير وثائق مدلى بها للحصول على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي.

حميد الأبيض (فاس)