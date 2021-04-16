“يوتوب” للغائبين عن التلفزيون

إدريس ومهدي والجوهري في سلسلات فكاهية في رمضان

اختار عدد من الفكاهيين المغاربة، أن يطلوا على جمهورهم خلال رمضان، من خلال سلسلات كوميدية تبث على “يوتوب”، لتعويض غيابهم عن شاشة التلفزيون.

ومن بين الذين يضربون موعدا مع جمهورهم من خلال سلسلات على “الويب”، الفكاهيان إدريس ومهدي، اللذان أعلنا طرح سلسلة على إحدى القنوات على “يوتوب”، تحمل عنوان “اير بيلوط”.

وقال مهدي، إن أحداث العمل الجديد، تدور حول ربانين للطائرة، غير مؤهلين، يقعان في مواقف كوميدية كثيرة، يحاولان إخراج نفسهما منها بكل الطرق.

وأوضح مهدي في حديثه مع “الصباح”، أنه ينتظر أن تبث حلقات السلسلة كل أسبوع، على أن يستمر عرض العمل بعد رمضان، مؤكدا أن فريق العمل، والذي يقوده المخرج ربيع ساجد، انتهى من تصوير بعض الحلقات، في انتظار تصوير أخرى.

وتابع حديثه بالقول إن التفكير في إنجاز السلسلة، تم قبل أسابيع قليلة، حينها شرع فريق العمل في الاشتغال، لتكون جاهزة للعرض خلال رمضان، قبل أن يضيف أنه لم يتم التخطيط بأن تكون السلسلة من الأعمال التي يمكن عرضها على إحدى القنوات التلفزيونية “هناك مشاريع أخرى نحضر لها يمكن أن تبث على التلفزيون”، على حد تعبيره.

ومن بين الفكاهيين الذين اختاروا أن يطلوا على جمهورهم من خلال سلسلات على “الويب”، الكوميدية لبنى الجوهري والتي كشفت بعض تفاصيل عملها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وقالت لبنى إنها ستطل على الجمهور المغربي، خلال رمضان، عبر سلسلة كوميدية تحمل عنوان “صالون”، رفقة زميلها زهير بلاغ، قبل أن تنشر صورة ترويج العمل عبر حائطها على “إنستغرام”، مشيرة إلى أن فكرة السلسلة، تعود لها، فيما أشرف عمر الفلكي على كتابة السيناريو والحوار، أما الإشراف العام فعاد لمحمد شوكان، والمونتاج حمل توقيع كوثر التغزاوي.

وتكلف المخرج أسامة حدة بإخراج السلسة الكوميدية، والتي سيتم عرضها طيلة رمضان على قناتها الخاصة على “يوتوب”، إذ يتوقع أن تجسد فيها عددا من الشخصيات، سيما التي اشتهرت بها من خلال الفيديوهات التي تطرحها منذ مدة.

إيمان رضيف