إضرابات الأساتذة تغضب أولياء التلاميذ

بعد موجة الإضرابات التي اجتاحت في الآونة الأخيرة المنظومة التعليمية، خرج الآباء وأولياء التلاميذ، للتنديد بعدد من الاختلالات التي شابت العملية التعليمية أخيرا، خاصة بعد استعمال احتجاجات المتعاقدين للتلاميذ دروعا بشرية، رغم أن التلاميذ لا دخل لهم في المشاكل الواقعة بين الأطر التربوية ووزارتهم الوصية.

وندد أولياء التلاميذ، بما وصفوه بإهدار الزمن المدرسي للمتعلمين، بسبب الإضرابات المتوالية، التي زادت حدتها بعد تعنيف المتعاقدين بالرباط، وتوالي الاعتقالات في المسيرات والوقفات التي ينظمها جزء من أطر الأكاديميات.

وقالت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، إن «الأسر متذمرة نتيجة الإضرابات المتكررة للأطر التربوية، والتي تساهم بشكل كبير في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين»، مضيفة في بيان صدر أخيرا، أن هناك «غيابا لتقييم الأنماط التربوية المعتمدة خلال الأسدس الأول، والذي راهنت عليه الوزارة من أجل تدبير باقي محطات الموسم الدراسي».

وأشارت الفدرالية إلى عدم تنزيل وتحيين الأطر المرجعية، المراد اعتمادها خاصة بالمستويات الإشهادية، منبهة إلى عدم تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي، في اعتماد أنماط التعلم.

عصام الناصيري