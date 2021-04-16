“الماص” يمنح غاموندي فرصة أخيرة

لم يحقق أي فوز في البطولة والمكتب المسير يرضخ لضغوط الجمهور

بات ميغيل غاموندي، مدرب المغرب الفاسي، مهدد بالإقالة، بعد تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكر مصدر مطلع أن المكتب المسير ل”الماص” منح غاموندي فرصة أخيرة أمام شباب المحمدية، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثانية عشرة من البطولة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن المكتب المسير خضع لضغط الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة الثقيلة أمام مولودية وجدة في الجولة الماضية، وقرر منح غاموندي فرصة أخيرة في المباراة المقبلة.

وعقد المكتب المسير اجتماعا طارئا مباشرة بعد الهزيمة الأخيرة، لدراسة وضعية الفريق، وخلص إلى تنبيه المدرب، ومنحه فرصة أخيرة، إذ تعالت الأصوات المطالبة بالتغيير، خصوصا في ظل الأوضاع المتوفرة، مقارنة ببعض الأندية.

ووجه فصيل “فاطال تيغرز”، المساند للمغرب الفاسي، خطابا شديد اللهجة للاعبي الفريق بعد الهزيمة الثقيلة أمام مولودية وجدة.

وطالب الفصيل لاعبي الفريق ببذل مجهود أكبر في باقي المواجهات، للدفاع عن ألوان “الماص”.

كما دعا “الفصيل” غاموندي، إلى تحمل مسؤولياته، مؤكدا أنه لم يحقق ما كان منتظرا منه.

ولم يحقق غاموندي، منذ التحاقه ب”الماص”، أي فوز بالبطولة، باستثناء الفوز على نهضة بركان في كأس العرش بالضربات الترجيحية.

نور الدين الكرف