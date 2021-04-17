تراجع الاستيلاء على عقارات الغير

وزير العدل قال إن 42 قضية أمام المحاكم والرسالة الملكية أحدثت تحولا نوعيا

بلغ عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، التي تروج بالمحاكم ما مجموعه 42 قضية، الرقم أثاره محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال جوابه عن سؤال شفوي لحزب العدالة والتنمية، حول حماية عقارات الأجانب، الاثنين الماضي، بزيادة بسيطة عما صرح به السنة الماضية بشأن الموضوع نفسه.

وقال الوزير، إن القضايا التي مازالت في مرحلة التحقيق 17، وهناك ثلاث قضايا في مرحلة المحاكمة الابتدائية، و14 في مرحلة المحاكمة الاستئنافية و8 في مرحلة النقض، مؤكدا أن الرسالة الملكية في شأن التصدي الفــــــوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، أحدثت تحولا نوعيـا في معالجة هذا الموضوع، وبمقتضاها تم تشكيل لجنة تضم مختلف المتدخلين، التي اتخذت العديد من التدابير ذات طبيعية تشريعية، إذ تمت مراجعة العديد من النصوص القانونيـــــة، خصوصا المتعلقـة بالحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية.

وأبرز، أن هذه الإجراءات مكنت من الحد مـن تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير سواء كانوا أجانب أو مواطنين مغاربة، مضيفا أنه تمت محاصرة هذه الظاهرة الإجرامية، وأن اللجنة مازالت مستمرة في الاشتغال علــــى قاعــــدة بيانات جديدة تعمل على رصـد كل حالات التدخل وأيضا دراسة آثار المراجعات القانونية.

وسبق لوزير العدل أن أكد في وقت سابق أن وزارة العدل تكلفت، تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين وإحالتها على البرلمان، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل الجهات المعنية، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطول الوكالات العرفية وتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير وتنظيم عمليات تسجيل عقود الوكالة، مؤكدا أن خطورة الظاهرة ومساسها بالأمن العقاري للمواطنين يستدعيان التحلي باليقظة القانونية والنفاذ إلى عمق النصوص القانونيـة لاستكشاف ثغراتهـا ونواقصهــا، والعمل على معالجتها لتعزيـز المكتسبات المحققة وضمـان فاعلية الإجراءات المتخذة.

وتمـت عمليـة جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنيـة للمحافظة العقارية والمسح العقـــاري والخرائطية، تبين من خلالها أن عدد العقارات المهملة بلغ 8 آلاف و299، منها 4 آلاف و37 عقارا محفظا، وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحمايتها بوضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وحث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات المتعلقة بالعقارات المهملة.

كريمة مصلي