الكراطي يكسر الجمود مع إسرائيل

تواصل الرياضة المغربية تكسير جدار الجمود مع نظيرتها الإسرائيلية، عندما بادر الكراطي إلى تنزيل الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا قبل خمسة أشهر.

وبادرت جامعة الكراطي إلى تفعيل التنزيل الاتفاق الموقع مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أمام جلالة الملك، عندما عقدت اجتماعا مع الاتحاد الإسرائيلي للرياضة نفسها عبر تقنية المناظرة المرئية.

وتباحث الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات، قبل توقيع الاتفاقية رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء في بلاغ الجامعة، التي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تعتبر بداية لشراكة متينة بين الطرفين ستتوج قريبا باتفاقية من شأنها وضع الترتيبات والآليات لتطوير رياضة الكراطي في المغرب وإسرائيل. وتابع “بطلب من الاتحاد الإسرائيلي عقد الطرفان مناظرة مرئية للتباحث بشأن العديد من المواضيع، التي تخص أوجه التعاون وتبادل الخبرات بينهما، في ظل الانفراج، الذي عرفته العلاقات بين المغرب وإسرائيل”. وتعتبر هذه الخطوة، الثانية من نوعها، التي تفتح قنوات تعاونها مع إسرائيل، بعد جامعة الكرة، التي كانت سباقة إلى عقد اجتماع تواصلي بين رئيسها فوزي لقجع، وأورين حسون، رئيس الاتحاد الإسرائيلي في يناير الماضي.

ع. ك