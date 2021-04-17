كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

نظمت إدارة الرجاء الرياضي، أول أمس (الثلاثاء)، دورة تكوينية للاعبي الفتيان، أطرها منير مبروك، الحكم الوطني والدولي السابق.

وركزت الدورة على مستجدات قوانين الاتحاد الدولي «فيفا»، بتنسيق مع جمعية حكام عصبة الدار البيضاء. وستستفيد الفئات السنية الأخرى من دورات مماثلة خلال الأيام المقبلة.

الجيش الملكي

سيكون اللاعبان عماد الرحولي ومحمد فكري حاضرين في مباراة الجيش الملكي أمام يوسفية برشيد الأحد المقبل، لحساب الدورة 12 من منافسات البطولة. وينتظر أن يشرك المدرب سفين فاندربروك الرحولي في هذه المباراة، بعدما اقتصر حضوره في دكة البدلاء، فيما خاض فكري دقائق قليلة أمام الدفاع الحسني الجديدي.

وسيكون أبوبكار تونغارا حاضرا في المباراة، بعدما أثبتت الفحوصات عدم خطورة إصابته.

اتحاد طنجة

بات أنس أصباحي، جاهزا للدفاع عن ألوان اتحاد طنجة، بعد غياب طويل عن الميادين بسبب الإصابة.

وتعافى أصباحي من الإصابة، التي عانى بسببها، إذ خضع لعلاج مكثف وتدريبات خاصة، وبات جاهزا لأجواء المنافسة.

وسيعود أصباحي نهاية الأسبوع الجاري أمام الدفاع الجديدي، في الجولة 12 من البطولة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الأيسر حاتم الوهابي.

المغرب التطواني

اضطر المغرب التطواني إلى اللجوء إلى الحل الثاني، لاستقبال الرجاء الرياضي، غدا (الجمعة) في العاشرة مساء، لحساب الجولة 12 من البطولة، وهو ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وتعذر على الفريق التطواني استقبال الفريق الأخضر بملعب فاس، بسبب برمجة مباريات أخرى على أرضيته في الفترة نفسها.