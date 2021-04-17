الفرنسيون يسلمون الحافلات للمغاربة

“الطاك”… تذكرة إلى الماضي 1

ينبش عمال سابقون في الوكالة المستقلة للنقل الحضري في ذاكرة البيضاء من خلال أحداث ووقائع تاريخية، تسلط الضوء على بدايات وجود “الطوبيسات” والشركات التي تعاقبت على تسييرها. كما تسافر هذه الحلقات في رحلة إلى الزمن لمعرفة طريقة عمل دوريات موزعي التذاكر والمراقبين والنظام المعتمد وعلاقته بالزبناء وحكاية أسماء خطوط وأماكن وشخصيات، وكيف ساهمت الحافلات في كتابة تاريخ مدينة منذ أربعينات القرن الماضي إلى اليوم.

يوسف الساكت

الوكالة المستقلة للنقل كانت تديرها شركة فرنسية

فضل عمر أكروتي، أحد المستخدمين السابقين في الوكالة المستقلة للنقل الحضري، فتح ذاكرة “الطاك” بالبيضاء، بالعودة إلى البدايات الأولى، مؤكدا أن الخدمة العمومية للنقل بالحافلات انطلقت في عهد الحماية الفرنسية التي غيرت كثيرا من ملامح هذه المدينة، وانطلقت في تحويلها إلى قطب عمراني واقتصادي ممتد الأطراف، فكان لا بد من وسيلة نقل وخطوط تؤمن منظومة التنقلات والحركة، سواء للمعمرين، أو للمغاربة أنفسهم.

أكروتي كان يتحدث في هذه الفترة عن شركة النقل الحضري التي كانت تديرها الوكالة المستقلة للنقل في باريس أو “را تي بي”، وهي هيأة فرنسية أسست في يناير 1949، لكن يرجع تاريخ إنشائها إلى 1899.

وجاء تأسيس الهيأة في هذا التاريخ خلفا لشركة سكك حديد باريس (18٤9-19٩9) وشركة النقل العام في منطقة باريس (19٤1-19٢1)، لكي تنظم وتدير وسائل النقل العامة فوق وتحت باريس، والتي كانت حتى 1944 تدار من قبل شركات خاصة.

في وقت سابق، كانت سكة حديد باريس متروبوليتان استوعبت شركة السكك الحديدية الكهربائية بين الشمال والجنوب في باريس في 1930 وخط الأختام في 1937، ما أدى إلى تمديد السكك الحديدية للركاب إلى الضواحي. تم إنشاء شركة النقل العام بمنطقة باريس في 1 يناير 1921 من خلال اندماج حوالي نصف مشغلي الحافلات وقطارات الطرامواي المستقلين في منطقة باريس. وبحلول الوقت الذي تم فيه دمج شركة النقل العام بمنطقة باريس في الهيأة المستقلة للنقل في باريس، تم استبدال جميع عربات الطرامواي الخاصة بها بخطوط الحافلات.

في هذا الوقت، كانت الهيأة الفرنسية للنقل في باريس تضع رجلها في البيضاء، عبر فرع للوكالة المستقلة، التي رحلت مع البدايات الأولى لاستقلال المغرب، قبل أن تعود في السنوات الأخيرة إلى المدينة نفسها، بعد أن فازت بصفقة تسيير خطوط الطرامواي، والحافلات عالية الجودة.

أكد عمر أكروتي أن الشركة القديمة، ظلت تسير قطاع النقل الحضري إلى حدود 1964، وهي السنة التي أسس فيها المكتب المسير للنقل الحضري بالبيضاء الذي التحق به فوج جديد من المستخدمين المغاربة في إطار مغربة الشركات والإدارات العمومية.

قال أكروتي إن من بين العمال الذين التحقوا مبكرا بالعمل في “الطاك” قديما، والده الذي اشتغل لسنوات في القسم التقني، ومن هنا جاءت علاقته الوطيدة بالقطاع الذي التحق به هو الآخر في نهاية الستينات.

يحكي عمر عن هذه الفترة “كنا نقطن بدرب السلطان، وظل الوالد يشغل بالشركة إلى حدود 1963، حيث حصل على التقاعد بعد 30 سنة من العمل مع الفرنسيين، وعشت تلك الفترات كلها وأنا شاب يافع كان يستهويني العمل في هذا المجال، متأثرا بما كان يسرده والدي عن طبيعة العمل والزملاء والعلاقات مع المسؤولين والاحترام الذي كانوا يتمتعون به”.

في الحلقة المقبلة، يحكي أكروتي وأصدقاؤه تفاصيل عن بدايات العمل في “الطاك”.