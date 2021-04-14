العرائش : استفادة أزيد من 7750 أسرة من الدعم الغذائي لرمضان

بلغ عدد الأسر المستفيدة من النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” على مستوى إقليم العرائش ما مجموعه 7750 أسرة معوزة.

وقد جندت عمالة إقليم العرائش لهذه العملية، التي أشرف على انطلاقتها عامل الإقليم العالمين بوعاصم رفقة وفد من الشخصيات المدنية والعسكرية، لجان إقليمية ومحلية، علاوة على موارد بشرية تابعة لمندوبية التعاون الوطني والإنعاش الوطني ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة العمومية والسلطات العمومية.

وتتوزع الأسر المستفيدة من العملية، حسب بلاغ لعمالة إقليم العرائش، على الجماعات القروية والحضرية التابعة للإقليم، حيث تجري عملية التوزيع مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق، أضاف البلاغ أنه تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية لضمان صحة وسلامة المواطنين، حيث تشمل هذه الإجراءات تطهير مراكز التخزين وقفف المواد الغذائية ووسائل النقل ،إضافة إلى التباعد الجسدي وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بتوزيع المساعدات مباشرة على المستفيدين عوض تنقلهم.

(ومع)