بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بانخفاض طفيف

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، صباح اليوم (الأربعاء)، بانخفاض طفيف، متأثرة بتراجع مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,03 % إلى 11.603,63 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,02% مستقرا عند 946,14 نقطة، فيما هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,03% إلى 9.429,85 نقطة.

على المنحى ذاته، وعلى مستوى المؤشرات الدولية، تراجع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ بـ 0,08% إلى 10.615,53 نقطة، و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,08% إلى 9.917,62 نقطة.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” عند 886,78 نقطة (-0,02%).