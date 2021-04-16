تتويج المشرقي بالسويد

توجت الفنانة نعيمة المشرقي بجائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم “خريف التفاح” للمخرج محمد مفتكر بمهرجان مالمو للسينما العربية، الذي اختتمت فعاليات دورته الحادية عشرة نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز الفنان الفلسطيني سليم ضو، ضمن المهرجان ذاته، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “غزة مونامور” للأخوين طرزان وعرب ناصر.

واقتنص السعودي عبد العزيز الشلاحي جائزة أفضل مخرج عن فيلمه “حد الطار”، فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى “الرجل الذي باع ظهره” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم “جزائرهم” للمخرجة لينا سويلم.

وأقام المهرجان حفل الختام وتوزيع الجوائز في مكتبة مالمو المركزية مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة فيلم “الهدية” للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، ومنحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير للفيلم المصري “توك توك” الذي أخرجه محمد خضر والفيلم السوداني “الست” للمخرجة سوزانا ميرغني.

وقدمت بلدية مدينة مالمو، الواقعة في أقصى جنوب السويد، جائزة الجمهور للفيلم المصري “حظر تجول” بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.

وانطلق المهرجان في السادس من أبريل الجاري بمشاركة نحو 40 فيلماً من 23 دولة وأقيمت معظم فعالياته عبر المنصات الإلكترونية.

عزيز المجدوب