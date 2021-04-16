بن جلون ومطيع … حكاية حقد قديم

من الذاكرة الحلقة الأولى

يحكي مصطفى الشطاطبي، أحد مناضلي الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لقراء ” الصباح” أحداثا من تاريخ المغرب المعاصر، من زاوية العارف بخبايا الأمور، لأنه جايل قادة وزعماء كانت لديهم مواقف وصنعوا أحداثا، وخاضوا معارك ضد السلطة ومعها، بينهم من صدم المقربين منه بمواقف مبهمة غير مفهومة ظلت لغزا محيرا. وتدرج الشطاطبي بمختلف الأجهزة المسيرة للحزب والنقابة، بعدما انتمى إلى الاتحاد الاشتراكي، منذ ريعان شبابه في الثانوية التي كانت تنشط فيها الأحزاب في سبعينات القرن الماضي، مرورا بالجامعات ودور الشباب والأندية الفكرية، وفي كل الفضاءات العمومية.

إعداد: أحمد الأرقام

رفض وجوده في النقابة الوطنية للتعليم وقد يكون القرار وراء اغتياله في ما بعد

لا يمكن الحديث عن تأسيس نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، دون إثارة الولادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمر الاستثنائي ل1975، الذي قطع نهائيا مع المغامرات العسكرية التي جرت في الماضي بجناح راديكالي قاد أحداث مولاي بوعزة، وتاسلطانت وكلميمة، لأجل إحداث تغيير شامل في أجهزة الدولة .

والتف قادة الاتحاد الاشتراكي حول القيادة، وعلى رأسها عبد الرحيم بوعبيد لتنفيذ قرارات 30 يوليوز 1973، ووضع حد نهائي للخلط بين العمل السياسي، والمغامرة العسكرية التي كانت موجهة ضد النظام القائم، وذلك بعد عقد مصالحة بين الحزب والقصر الملكي، وعودة القضية الوطنية الصحراء المغربية إلى الواجهة من خلال المسيرة الخضراء لأجل مواصلة عملية تحرير الأرض المغربية من المستعمر الإسباني، التي ما تزال مستمرة إلى غاية تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.

ولعب الشهيد عمر بن جلون دورا حاسما في صياغة التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي، بحكم درايته بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمختلف فئات المجتمع مناضلا في صفوف الاتحاد المغربي للشغل في فترة الستينات، قبل أن تنحرف هذه المركزية النقابية عن خطها النضالي وتخضع للتيار الرجعي، ما جعل بن جلون يقود معركة التصحيح لإنشاء النقابة الوطنية للتعليم في 1966، وبذلك أعطى انطلاقة قوية للمد النضالي الحقيقي الواقعي للطبقة العاملة كي تكون طلائعية إلى جانب الحزب الاتحاد الاشتراكي.

ورفض بن جلون وجود عبد الكريم مطيع، الذي كان منتميا لحظتها إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في النقابة الوطنية للتعليم، لأنه لمس فيه عنصرا طيعا، تابعا ذا ميول إسلامية على طريقة التيارات المشرقية، فقرر إزاحته كي لا يتولى منصب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الذي آل إلى أحمد الضمضومي، دفاعا عن دمقرطة التعليم، وكرامة الشغيلة التعليمية، وحقها في ممارسة الحق النقابي، والتعبير عن المطالب العادلة لرجال ونساء التعليم، في مواجهة جبروت السلطة السياسية والبيروقراطية.

وظل مطيع يحمل حقدا دفينا لبن جلون الذي أبعده من قيادة النقابة الوطنية للتعليم، وقد يكون ذلك سبب من أسباب كثيرة دفعت مطيع الذي أسس الشبيبة الإسلامية، إلى إعطاء أمره لأتباعه قصد اغتيال بن جلون في 1975، من خلال استعمال قبضة حديدية، وطعنة خنجر، وهي القضية التي دفعت مطيع رفقة آخرين إلى الفرار خارج المغرب.