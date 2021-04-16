الهلالي أمام اللجنة التأديبية

قرر نهضة بركان إحالة اللاعب بكر الهلالي على اللجنة التأديبية التابعة للنادي، مرة أخرى، بعد إساءته التصرف تجاه المدرب بيدرو بنعلي.

وأصدر نهضة بركان بلاغا أكد فيه «إثر التصرفات اللارياضية التي بدرت من اللاعب بكر الهلالي بعد مباراة اتحاد طنجة، وقبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل، قررت ادارة النادي إحالته على لجنة الانضباط للنظر في قضيته”.

واستبعد بيدرو بنعلي مؤقتا الهلالي، وقرر إبقاءه احتياطيا، بعد رفضه القيام بحركات الإحماء، ورفضه الامتثال إلى قراراته.

وسبق لبكر الهلالي أن تورط في مشاكل انضباطية مع جل المدربين، الذين تعاقبوا على الفريق.

عبدالرزاق بونشوشن (بركان)