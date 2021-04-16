كواليس الفرق

الوداد الرياضي

أعطى الطاقم الطبي للوداد الرياضي الضوء الأخضر لفوزي البنزرتي، مدرب الفريق، بالاعتماد على التنزاني سايمون مسوفا، في مباراة مولودية وجدة، غدا (الخميس)، لحساب الجولة 12 من البطولة، بعد غيابه عن مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات لعصبة الأبطال.

الرجاء الرياضي

نال الرجاء الرياضي 50 مليونا، من الجامعة الملكية لكرة القدم، بعد ضمانه التأهل إلى ربع نهاية مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف».

وستؤول منحة التأهل التي سيحصل عليها الفريق من الكنفدرالية، والبالغة أكثرمن 320 مليونا، إلى امحمد فاخر، بسبب الاتفاق المسبق بين الطرفين لتأدية مستحقاته العالقة.

الفتح الرياضي

خاض الفتح الرياضي آخر حصة إعدادية، أمس (الثلاثاء)، استعدادا للمباراة التي تجمعه بسريع وادي زم، الأحد المقبل، لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الحصة شارك فيها جميع اللاعبين، باستثناء أنس باش، الذي يستعد لإجراء عملية جراحية على الركبة، خلال الأيام القليلة المقبلة.