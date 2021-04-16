مراقبة استخباراتية

أسرار ملياردير بارون كوكايين 1

هو ملياردير يملك هولدينغ عقاريا بهولندا ومساهم في شركة لصناعة البواخر بانجلترا وشركة تركية وعقارات بأوربا، وضيعة مساحتها 1000 هكتار بأوطاط الحاج، حير أجهزة استخباراتية هولندية وإسبانية وكولومبية وفنزويلية، فسقط أخيرا في قبضة الأمن المغربي لمناسبة حفل خطوبة بسيط بمسقط رأسه الحسيمة. أدان القضاء الهولندي صاحب كوكايين “الصخيرات” الملقب ب”الشليح”، غيابيا بثماني سنوات، بتهمة تبييض الأموال والتهريب، ففر إلى المغرب، خوفا من الاعتقال، واستطاع الحصول على جواز سفر مزور مقابل رشوة موظفة ببلدية أمستردام. نجح الشليح في تهريب ما يزيد عن تسعة أطنان من الكوكايين من أمريكا اللاتينية، نحو شواطئ الداخلة وبعد نقل الأطنان إلى أكادير وضيعة بالصخيرات، ورغم إدانته بعشر سنوات وإيداعه سجن طنجة، ظل يدير شبكته دوليا من داخل زنزانته.

إنجاز: عبدالحليم لعريبي

مداهمة ضيعة الصخيرات أسفرت عن حجز طنين ونصف طن من الكوكايين

حكاية شبكة 2580 كيلوغراما من الكوكايين التي حجزت داخل ضيعة بالصخيرات في 2017، والتي تقدر قيمتها المالية حسب المديرية العامة للأمن الوطني ب 2600 مليار سنتيم، حسب القيمة المتداولة في السوق أثناء توزيعها على المستهلكين، انطلقت فصول البحث فيها خلال 2015، بعد حجز 250 كيلوغراما بمراكش، وبعدها توصل ضباط بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا في إطار مجهوداته لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومختلف الظواهر الإجرامية المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ومن بينها التهريب الدولي للمخدرات الصلبة (الكوكايين)، أن زعيم الشبكة الذي حكم عليه بالمدينة الحمراء بعشر سنوات سجنا نافذا في هذا الملف، استطاع تسيير شبكته من جديد من داخل السجن المحلي بطنجة، وبعدما توصل المحققون أن هناك شحنا لكوكايين بتاريخ الثاني أكتوبر 2017 بمحيط مركز تجاري بحي الرياض بالرباط، في سيارات قادمة من مليلية، فداهموا المتورطين، لتكشف الأبحاث أن العقول المدبرة هربت ما يزيد عن تسعة أطنان، ويفوق ثمنها 9000 مليار، انطلقت من فنزويلا في اتجاه سواحل الداخلة، وبعدها وصلت ضيعة فلاحية بالصخيرات.

نجحت العناصر الاستخباراتية في توفير معلومات دقيقة، بعدما ظلت تراقب مشتبها فيهم خارج السجن وداخله، وبعدما تلقى عضو رئيسي في الشبكة في أكتوبر 2017 وهو تاجر أثاث بعين الشق بالبيضاء، اتصالا هاتفيا من زعيم الشبكة الموجود داخل سجن طنجة، يأمره فيها باستخراج 100 كيلوغرام من ضيعة الصخيرات وشحنها في سيارات “أودي” بالرباط، توصل الضباط بمعلومات مضبوطة حول وجود كميات مهمة تتخذ من إحدى الضيعات الكائنة بدوار أولاد عامر الغوازي بالصخيرات مخبأ لها، وفي سياق هذه العملية النوعية، داهم فريق أمني ملثم الوكر ليحجز 2580 كيلوغراما من المخدرات الصلبة.

وتزامنا مع المداهمة تفرقت عناصر المكتب المركزي بدواوير بالصخيرات وتمارة وبوزنيقة لمحاصرة المتورطين، وبعدها انتقلت إلى الناظور لمداهمة أوكار أخرى لها علاقة بمخبأ الصخيرات، لتتسع دائرة الاعتقالات فسقط اسم شخصية ضمن الشبكة تلقب ب”الوالي”، وبعد إخضاعه لبحث سريع، اعترف بمدبر العصابة الملقب ب”الشليح”، وهو ملياردير حير أجهزة أمنية بهولندا وإسبانيا وكولومبيا وفنزويلا…، وزار هذه الدول بجواز سفر مزور، فاكتشفت عناصر التحقيق أنه يوجد داخل السجن المحلي بطنجة ويقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بسبب كوكايين مراكش.

وبسبب عدم إتقان “الشليح” للغة العربية وحديثه فقط باللهجة الريفية واللغة الهولندية، استعان المحققون بمترجم، وبعدها أخبروا زعيم العصابة بكافة حقوقه المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بما في ذلك حقه في التزام الصمت، وكذا تنصيب محام والاتصال به، وحقه في المساعدة القضائية، وبعدما فسر المترجم للظنين هذه المعطيات المتعلقة بحقوقه داخل المملكة المغربية وافق على التجاوب مع المحققين وقول الحقيقة حول الشبكة التي لها امتدادات دولية بأمريكا اللاتينة وأوربا والقارة الإفريقية.