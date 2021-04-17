اسـمـي الـعـائـلـي

عاجل… بقلب مفتوح 1

يعتبر عبد الإله عاجل، واحدا من ألمع الأسماء في عالم التمثيل والإخراج المسرحي، كما اقترن اسمه بعدة أعمال ناجحة مازال الجمهور يتذكرها رغم مرور سنوات على تقديمها. في الحلقات التالية نقلب صفحات من ذاكرة الفنان عبد الإله عاجل، الذي يتحدث عن طفولته ومحطات مختلفة من حياته المهنية والخاصة ليحكي عن مجموعة من الأسرار والخبايا، التي يكتشفها قراء “الصباح” للمرة الأولى.

أمينة كندي

جدي اختاره بسبب وثيقة إدارية مكتوب عليها “عاجل”

يفتخر الممثل والمخرج المسرحي عبد الإله عاجل بأصوله التي تعود إلى منطقة القراقرة نسبة إلى موسم سيدي موسى بن قرقور المعروف بمنطقة البروج بإقليم سطات.

يتحدر عبد الإله عاجل من أسرة محافظة، فجده لوالده بالموازاة مع عمله في محله لخياطة الملابس التقليدية الرجالية، كان من حفظة القرآن، إذ كان يرافق مجموعة من زملائه في مجالس الذكر أو لتلاوة بعض الآيات خلال حفل عقيقة أو عند وفاة أحد سكان المنطقة التي ينتمي إليها.

لم يختر جد عبد الإله عاجل أن يكون “القرقوري” اسما عائليا، على غرار كثير من الأشخاص الذين يتحدرون من منطقة “القراقرة” الذين يحملون هذا اللقب، وإنما جاء اختيار “عاجل” عن طريق الصدفة.

يحكي الممثل والمخرج المسرحي “تأخر جدي لمدة طويلة في التسجيل لدى مصالح الحالة المدنية، فتوصل بوثيقة إدارية مكتوب عليها عبارة “عاجل” تدعوه فيها الجهة المعنية للحضور في أسرع وقت، فتوجه مسرعا وطلب منه اختيار اسم عائلي فقال “ديروا عاجل”.

ولد عبد الإله عاجل في 23 يونيو سنة 1957 بمنطقة الحبوس بالبيضاء، التي عاش فيها سنوات طفولته ومراهقته، وسط أسرة جمعت بين أفرادها علاقات طيبة ومتينة، كما تلقوا تربية تقليدية على غرار كثير من أبناء الأسر المغربية في تلك الفترة.

مازال عبد الإله عاجل يتذكر مرحلة الطفولة التي كان يزور فيها بيت جده رفقة أفراد عائلته، حيث كان يستمتع باللعب وقطف فواكه متنوعة من “عرصته” مثل البرتقال والخوخ والتفاح، كما أنه كان يقضي مدة طويلة لعدة أسابيع خلال عطلة الصيف.

ويعتبر عبد الإله عاجل، الابن الخامس ضمن أسرة أنجبت اثنا عشر طفلا موزعة بين خمس إناث وسبعة ذكور، والذين ترعرعوا في أجواء تسودها المحبة والترابط رغم أن الأمر كان يتعلق بأب تزوج من امرأتين تقطنان في المنزل نفسه.

“لم تكن مشاكل بين والدتي، التي تعد الزوجة الثانية وزوجة والدي باعتبارها الزوجة الأولى، بل على العكس من ذلك كانتا متفقتين والأكثر من ذلك متحدتين وتشكلان مصدر قوة في وجه زوجهما، خاصة حين يتعلق الأمر باتخاذ قرار معين”، يحكي عاجل، الذي مازالت إلى حد الآن علاقته وطيدة بإخوانه سواء الذين يقطنون بالمغرب أو الذين هم خارج أرض الوطن.

ويعد عبد الإله الابن الوحيد ضمن إخوته 11 الذي اختار دخول عالم الفن واحتراف التمثيل، في الوقت الذي اختاروا جميعا مجالات أخرى مثل شقيقه عبد الحق، الذي يزاول مهنة المحاماة بفرنسا وشقيقه إدريس، الذي اختار متابعة دراسته بإنجلترا ثم الاستقرار بها.