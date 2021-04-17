مولودية الجزائر يغازل الزاكي

يدرس مولودية الجزائر، إمكانية التعاقد مع الإطار الوطني بادو الزاكي، عضو الإدارة التقنية الوطنية الحالي.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن المولودية يفكر بجدية في التعاقد مع الزاكي، خلفا لعبد القادر عمراني، بعد أن ضمن الفريق عبوره إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر، سيلتقي بوكيل أعمال الزاكي، في الأيام القليلة المقبلة، لدراسة شروط العقد الذي يرتقب أن يجمع بين الطرفين.

ومن المرتقب أن تكون هذه التجربة الثالثة للزاكي بالجزائر، بعد تجربتين مع شباب بلوزداد في موسم 2016 – 2017، إذ نجح في إنقاذه من النزول للقسم الثاني، وحاز رفقته كأس الجزائر، فيما لم تدم تجربته الثانية بمولودية وهران في 2018 طويلا، انفصل فيها عن الفريق بالتراضي.

يشار إلى أن مولودية الجزائر نجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله السبت الماضي مع الترجي التونسي بهدف لمثله، فيما يحتل المركز 11 ضمن الدوري الجزائري المحلي.

ن. ك