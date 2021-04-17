زعيم العصابة مالك هولدينغ للعقار

أسرار ملياردير بارون كوكايين 2

هو ملياردير يملك هولدينغ عقاريا بهولندا ومساهم في شركة لصناعة البواخر بانجلترا وشركة تركية وعقارات بأوربا، وضيعة مساحتها 1000 هكتار بأوطاط الحاج، حير أجهزة استخباراتية هولندية وإسبانية وكولومبية وفنزويلية، فسقط أخيرا في قبضة الأمن المغربي لمناسبة حفل خطوبة بسيط بمسقط رأسه الحسيمة. أدان القضاء الهولندي صاحب كوكايين “الصخيرات” الملقب ب”الشليح”، غيابيا بثماني سنوات، بتهمة تبييض الأموال والتهريب، ففر إلى المغرب، خوفا من الاعتقال، واستطاع الحصول على جواز سفر مزور مقابل رشوة موظفة ببلدية أمستردام. نجح الشليح في تهريب ما يزيد عن تسعة أطنان من الكوكايين من أمريكا اللاتينية، نحو شواطئ الداخلة وبعد نقل الأطنان إلى أكادير وضيعة بالصخيرات، ورغم إدانته بعشر سنوات وإيداعه سجن طنجة، ظل يدير شبكته دوليا من داخل زنزانته.

إنجاز: عبدالحليم لعريبي

صدم المحققين بشركاته في هولندا وإنجلترا وتركيا وكان يزور كولومبيا وفنزويلا وإسبانيا

بعدما وافق “الشليح” الذي يحمل الجنسية الهولندية، على حضور المترجم، كشف للمحققين أنه يتحدر من دوار “إزاكرن” ضواحي الحسيمة، وهو من مواليد 1974 وله ابنان يقطنان بهولندا، فيما يقيم بمسقط رأسه.

صدم الملياردير المحققين حينما صرح لهم أنه يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بعدما حجزت مصالح الشرطة القضائية 226 كيلوغراما بمنطقة سيدي بوعثمان بمراكش في 2015، كان يستعد لتهريبها عن طريق مساعديه، كما كشف أن لديه سابقة بهولندا في مجال تبييض الأموال والاتجار في المخدرات حكم إثرها ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا.

وحول الدول التي زارها “الشليح” بجواز سفره المزور، اعترف بزيارته لكولومبيا وفنزويلا وإسبانيا، وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية، أقر بتوفره على مجموعة من الشركات والممتلكات العقارية بهولندا، من بينها مجموعة هولدينغ متخصصة في مجال العقار، وشركة أخرى لبيع السيارات، كما يملك مجموعة من العقارات ببلد المهجر، جرت مصادرة بعضها من قبل القضاء الهولندي، كما كشف أنه مساهم في شركة إنجليزية وبأحد فروعها في تركيا متخصصة في مجال صناعة البواخر.

وبعدما كشف زعيم الشبكة عن مشاريعه العقارية والمنقولات والبواخر، أمرت النيابة العامة بجرد ممتلكاته بالمغرب، لكنه تبين أنه لم يقتن أي عقارات أو منقولات باسمه داخل التراب الوطني وأن رصيده البنكي داخل وكالة بنكية بالمغرب لا يتجاوز مليوني سنتيم، بعدما تفتقت عبقريته من أن سقوطه في قبضة الأمن المغربي ستضيع ممتلكاته، سيما أنه بات يتردد على المغرب باستمرار بعدما أصبحت شبكات تهريب الكوكايين تخترق نقطا بحرية من دول أمريكا اللاتينية نحو الشواطئ المغربية قصد نقل شحنات الكوكايين إلى وجهات دولية أخرى.

كشف “الشليح” أمام المحققين الذين دونوا تصريحاته في محاضر رسمية، أنه ترعرع وسط أسرة ميسورة الحال، وفي 1976 انتقل رفقة باقي أفراد عائلته إلى هولندا في إطار التجمع العائلي وتابع دراسته إلى غاية حصوله على شهادة جامعية من جامعة “أرهنام” في تخصص المعلوميات، ويشتغل أشقاؤه الخمسة في ميادين مختلفة، ولم يبق سوى واحد منهم بالمغرب يشتغل ببلدية الحسيمة.

وبعد تخرج الشاب وهو في العشرينات من العمر، اشتغل في مجموعة من المجالات من بينها الترجمة، وكان ترجمانا لدى مجموعة من المؤسسات العمومية من اللهجة الريفية إلى اللغة الهولندية، مقابل 50 أورو للساعة الواحدة، كما اشتغل في مجال بيع وشراء السيارات التي كان يقتنيها من ألمانيا ويعيد بيعها في مجموعة من الدول، كما اشتغل في مجال العقار وكسب خبرة مهمة أهلته لتأسيس هولدينغ في مجال العقار، وبعدها دخل مجال التهريب الدولي للمخدرات فوق التراب الهولندي، قبل أن تكشف المصالح الأمنية والقضائية أمره، وأفلت من قبضتهم بأعجوبة، ففر إلى المغرب، حينما علم بمصادرة العديد من أملاكه، وأصدرت في حقه العدالة هناك حكما بثماني سنوات مع النفاذ المعجل، فاضطر للعودة إلى الحسيمة دون إثارة الانتباه، وكون شبكته داخل المغرب التي استطاعت تهريب ما يزيد عن تسعة أطنان نحو إسبانيا، محققا مبالغ مالية خيالية، دفع عددا من الشباب إلى التعامل معه، بعدما أغراهم بالمال، وباتوا بين عشية وضحاها يملكون الفيلات والضيعات الفلاحية والسيارات الفاخرة، ورغم الحكم عليه من قبل المحكمة الابتدائية بمراكش وتأييد الحكم الاستئنافي ظل شركاؤه يبحثون عنه وهو داخل زنزانته، وزاره عدد كبير منهم، فاستطاع تكوين شبكته الجديدة التي عملت على التنسيق في ما بينها سواء داخل المغرب أو خارجه قصد تهريب شحنات من المخدرات الصلبة إلى إسبانيا دون إثارة انتباه مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.