عصيان ليلي بالمضيق

استجاب سكان بجماعة المضيق، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إلى دعوات التحريض التي أطلقتها منذ أسبوع مجموعات تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي وجماعات وأشخاص طالبوا بالتمرد على القرار الحكومي، القاضي باتخاذ إجراءات إضافية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا في ليالي رمضان.

وجاب عشرات المواطنين بالمضيق بعد صلاة العشاء بعض الأزقة والشوارع، ضمنهم أطفال وشباب رفعوا شعارات تطالب بفتح المساجد إلى صلوات العشاء والتراويح والصبح، كما نبهوا الحكومة من تبعات هذا القرار غير المدروس من وجهة نظرهم.

واحتشد المحتجون في شارع عبد الكريم الخطابي واستمروا في ترديد شعارات، من قبيل «الشعب يريد صلاة التراويح». ونقلت مقاطع فيديو التقطها مشاركون ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مواطنين، أغلبهم من الرجال، يلوحون بأياديهم ويرفعون سباباتهم إلى الأعلى ويطالبون بعدم إغلاق المساجد بعد صلاة المغرب في رمضان. وظلت قوات حفظ النظام ورجال وأعوان السلطة يراقبون المسيرة من بعيد، إذ لم يسجل أي تدخل في حق المحتجين الذين تفرقوا من تلقاء أنفسهم بعد لحظات من التجمع في شارع عبد الكريم الخطابي.

وأثار قرار حظر التنقل الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، جدلا كبيرا في أوساط مواطنين، استغله بعض الأشخاص في عدد من المدن لإطلاق دعوات للتحريض والاحتجاج على قرار سيحرمهم من أداء الصلوات في المساجد، كما طالب آخرون بفتح جميع المساجد للصلاة دون استثناء، وعدم الاكتفاء بعدد محدود فقط.

ووصلت دعوات التحريض إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت «تدوينات» تدعو المصلين إلى رفض القرار الحكومي والاحتجاج أمام المساجد، ما استجاب له سكان بالمضيق، ويمكن أن يستجيب له آخرون في مدن أخرى بشكل عفوي، أو موجه من قبل أشخاص.

يوسف الساكت