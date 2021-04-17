الحجز على حساب المغرب التطواني

القرار جعل الفريق يحول 500 مليون من الجهة لحساب الجامعة

حجز عبد المالك أبرون، الرئيس السابق للمغرب التطواني، على الحساب البنكي للفريق، بعد رفض مسؤوليه تسوية مستحقاته العالقة منذ إشرافه على تسييره.

وعلمت “الصباح”، أن محامي أبرون حجز على الحساب البنكي للفريق، بعد أن قضت المحكمة لفائدته بالمستحقات العالقة، البالغة قيمتها حوالي 500 مليون، سيما أن هناك التزاما من الفريق بالمبلغ المذكور، موقعا بين الطرفين، منذ تنحيه عن الرئاسة.

وعمق سوء تدبير ملف ديون أبرون الأزمة المالية للفريق التطواني، الذي تنتظره الكثير من الملفات العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي ولجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

من جهة ثانية، منح مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة 500 مليون للفريق التطواني، الذي فطن مسؤولوه إلى عقد اتفاق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لوضع المبلغ المذكور بالحساب البنكي للجامعة لتفادي الحجز، على أن تخصص نسبة منه لتسديد الأجور الشهرية للاعبي وأطر الفريق منها.

ولجأ الفريق التطواني إلى هذا الاقتراح أيضا لضمان بعض السيولة في المرحلة المقبلة، لتغطية مصاريف الاستعدادات والتنقلات في منافسات البطولة، وأداء أجور مكونات الفريق.

صلاح الدين محسن ونور الدين الكرف