حب إلكتروني يكبد كويتيا 180 ألف دولار!

سجل مواطن في دولة الكويت قضية احتيال ونصب بحق فتاة تعرف عليها إلكترونيا، بعد أن أنفق عليها قرابة 55 ألف دينار (181,500 دولارا)، ثم رفضت الزواج منه. وتعرف الشاب على فتاة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت علاقتهما إلى لقاءات، وتقديم هدايا قيمة لها، حتى وصل الأمر به إلى تسليمها بطاقته المصرفية الخاصة بسحب الأموال من الصراف الآلي، مرفقة بالرقم السري. واستغلت الفتاة ثقة الشاب وحبه، فقامت بصرف كل ما تريده من مال من بطاقة السحب، حتى قرر المجني عليه أن يبلغها برغبته في مقابلة أهلها للارتباط بها رسميا، فردت عليه بأن “أهلها لن يرضوا به”، وإثر ذلك طالبها الشاب بإرجاع كل أمواله وهداياه، لكنها رفضت ذلك. وقال مصدر أمني إن “المجني عليه تقدم إلى الشرطة بشكوى بحق الفتاة بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله، مرفقا شكواه بعدد من الفواتير وإيصالات السحب الآلي”.

سرقة أضخم أرنب في العالم

قام لصوص بسرقة أضخم أرنب في العالم من حظيرة في مدينة ستولتون بمقاطعة ورسترشاير البريطانية، في حين أعلنت مالكته عن مكافأة لمن يتمكن من إعادته إليها.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن الأرنب العملاق، الذي يبلغ طوله 129 سنتمترا ويدعى “داريوس”، قد سرق من حظيرة في حديقة منزل صاحبته.

وأعلنت مالكة الأرنب آنيت إدواردز، عن مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني مقابل عودة حيوانها الضخم، المسجل في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية عام 2010 لأنه الأكبر من نوعه.

وأعربت إدواردز عن أسفها لفقدان الأرنب، وقالت إنه “يوم حزين للغاية”، وعبر حسابها بموقع “تويتر”، طلبت من الذين سرقوا “داريوس” إعادته، قائلة: “أرجوكم. أعيدوه إلى حظيرته”.

وقال متحدث باسم الشرطة: “نحن نناشد الجميع بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأرنب بعد سرقته”.

قرية بالمحيط الهادي تعبد الأمير فيليب

بدأت قبيلة يوهنانين التي تعيش في جزيرة نائية بالمحيط الهادي، حدادها الذي سيستمر لأسابيع، على الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، حيث يعتقد أفرادها بأن الراحل يمثّل “إلههم”. وعرفت القبيلة التي تقطن جزيرة تانا بخبر وفاة الأمير فيليب، من امرأة من منتجع قريب، لتبدأ حدادها ونحيبها على الراحل.

وعلى الفور جرى إيقاف كافة الأعمال التي كان رجال القبيلة يقومون بها، واجتمعوا عند زعيمهم تشارلي، حيث بدأ أفراد القبيلة بأداء ما يعرف بــ”النحيب الجنائزي”، وهي عادة منتشرة في الجزيرة، تمارس عند الشعور بحزن عميق، ويمكن أن تستمر أسابيع. ولعقود من الزمن، حرص أفراد القبيلة، البالغ عددهم 400، على “عبادة” الأمير فيليب، والصلاة كي يحمي المحاصيل الزراعية الخاصة بهم، علما أن الراحل لم يزر الجزيرة على الإطلاق.