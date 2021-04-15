“المصباح” مهدد بفقدان 40 مقعدا

العثماني يصف صفعة المحكمة الدستورية بغير الديمقراطية

استاء قادة العدالة والتنمية، من قرار المحكمة الدستورية الذي أقر بشرعية القاسم الانتخابي الجديد المرتكز على توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين، عوض الأصوات الصحيحة.

وتلقى قادة “بيجيدي” صفعة قوية من المحكمة الدستورية ما جعلهم يتهمون أعضاءها بإصدار قرار نكوصي وغير ديمقراطي، رغم أنها تضم في صفوفها شخصيات من أحزاب المعارضة والأغلبية، بينهم محمد عبد الصادق، القيادي في العدالة والتنمية.

واتهـــم قادة “بيجيدي” في اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة الحــزب المنعقـــد السبــت الماضي بالرباط، زعماء الأحزاب المغربية والمحكمة الدستورية، ب “تمييع” الممارسة الديمقراطية، بمنح مقعد لمن حصل على 60 ألف صوت، مثله مثل الذي حصل على ألف صوت، واحتساب أصوات الموتى، ومقاطعي الانتخابات، واعتبارها حاسمة في توزيع المقاعد، ما يعني انتكاسة ديمقراطية، لأنهم سيفقدون وبشكل مسبق 40 مقعدا في تشريعيات 2021.

وفي أول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية، قال سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إن القاسم الانتخابي غير ديمقراطي، ورفضه حزبه وسيناضل لأجل مواصلة الإصلاح وترسيخ الديمقراطية، منتقدا إلغاء العتبة فـــي الانتخابات الجماعية التي ستؤدي إلى “بلقنـــة” الخريطة الانتخابية وتعقيد تشكل الأغلبيات المسيرة للمجالس الترابية.

وقالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بلاغ لها، صدر أول أمس (السبت)، وتوصلت “الصباح” بنسخة منه، إنها تلقت بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية الذي يمس بمصداقيـــة المؤسسات المنتخبة، ويجعلها غير قــادرة علـــى التعبيــــر الحقيقي عن الإرادة العامــة للأمة، والتــي يفـــرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عمليــة الاقتــراع، فيمــا أكدت المحكمة الدستورية بأن القاســـم الانتخابي الجديد لا يمس بحريــة ونزاهــــــة الاقتـــــراع وشفافيتــه، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور.

واعتبر قادة أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، وأزيد من 20 حزبا صغيرا أن القاسم الانتخابي الجديد ديمقراطي، لأن السابق ساعد “بيجيدي” على “سرقة” مقاعد تعود إليهم.

أحمد الأرقام