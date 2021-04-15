سهرات تغلق مدارس البعثة الفرنسية

تحولت مدارس البعثة الفرنسية إلى ملاذ لفيروس كورونا، بعدما اقتحم أسوار ثلاث مدارس ثانوية تابعة لـ “الميسيون”، وتسبب في إغلاقها لفترات زمنية مختلفة، خوفا من انتشاره بين التلاميذ وبالتالي وسط عائلاتهم، خاصة أن المصابين يدرسون بأقسام مختلفة، وهو ما رفع منسوب الخوف، وفرض قرار الإغلاق. وأفادت مصادر “الصباح”، أن ثانوية “فيكتور هيغو” بمراكش، التحقت بثانوية ديكارت بالرباط وليوطي بالبيضاء، بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة، وهو ما عجل بقرار الإغلاق، الصادر عن لجنة مختلطة لوزارة الصحة والسلطات العمومية وإدارة المؤسسة، التي ارتأت إغلاق أبوابها إلى ما بعد العطلة البينية، في ماي المقبل.

وأصدرت اللجنة المختلطة قرارا بإغلاق المؤسسة التعليمية، بعد تأكد إصابة أربعة تلاميذ، يدرسون في فصول مختلفة، وتم إخضاعهم للحجر الصحي، فيما تم التواصل مع المخالطين، سواء الذين اتصل بهم المصابون داخل أسوار المؤسسة، أو الذين كانوا برفقتهم في إحدى الحفلات الخارجية، التي حضرها التلاميذ المعنيون.

وتقرر إغلاق المؤسسة إلى ماي المقبل، خاصة أن هذا الأمر يتصادف مع العطلة البينية، مع تعليق الدراسة الحضورية، وتعويضها بالدراسة عن بعد، في المنصات الرقمية. ويبدو أن تلاميذ هذه المؤسسات التربوية، يؤدون ضريبة حضور زملائهم لحفلات خاصة، تكون فيها إمكانية الإصابة وانتشار العدوى مرتفعة، بسبب غياب التباعد الجسدي ووسائل الحماية.وقررت السلطات المحلية بالبيضاء قبل أسبوع، إغلاق ثانوية “ليوطي”، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، نتيجة تنظيم نشاط في ساحة المؤسسة، كما هو موثق في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي خرج عن السيطرة، ولم تحترم فيه أبسط شروط السلامة الصحية.

عصام الناصيري